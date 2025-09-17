OpenAI تطلق تجربة مخصصة للمراهقين على ChatGPT لتعزيز الأمان والفضول

في خطوة جديدة تستهدف الجيل الصاعد من مستخدمي التقنية، أعلنت شركة OpenAI عن تطوير نسخة خاصة من ChatGPT موجهة للمراهقين، تجمع بين تلبية فضولهم المعرفي وتوفير بيئة رقمية آمنة تتناسب مع أعمارهم.
وأكدت الشركة أن التجربة الجديدة صُممت بعناية لتوازن بين تمكين الشباب من الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في التعلم والإبداع، وبين حمايتهم من المخاطر الرقمية المحتملة، عبر أنظمة رقابة ومحتوى مخصص.
ويأتي هذا التوجه استجابة لتنامي اهتمام المراهقين حول العالم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتسلية والتواصل، حيث تسعى OpenAI لتقديم نموذج يُعزز التفاعل الإيجابي والمسؤول مع التقنية.
التجربة المخصصة ستتضمن إعدادات حماية إضافية، ومحتوى موجّه بلغة تناسب المرحلة العمرية، إضافة إلى إرشادات واضحة للاستخدام الآمن، بما يضمن بيئة تثري فضولهم دون تعريضهم للمخاطر الشائعة على المنصات الرقمية.
بهذا الإعلان، تواصل OpenAI جهودها لتوسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة الخصوصية والفئات العمرية المختلفة، في خطوة يُنتظر أن تفتح آفاقاً جديدة لتفاعل الجيل الجديد مع التقنية.