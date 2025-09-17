OpenAI تطلق تجربة مخصصة للمراهقين على ChatGPT لتعزيز الأمان والفضول

وأكدت الشركة أن التجربة الجديدة صُممت بعناية لتوازن بين تمكين الشباب من الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في التعلم والإبداع، وبين حمايتهم من المخاطر الرقمية المحتملة، عبر أنظمة رقابة ومحتوى مخصص.