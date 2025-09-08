كل ما تريد معرفته عن ساعات وسماعات "أبل" الجديدة المتوقع إطلاقها إلى جانب هواتف "آيفون 17"

من المتوقع أن تطلق شركة "أبل" الأمريكية إلى جانب هواتفها الجديدة "آيفون 17" الإصدارات الحديثة من ساعاتها وسماعاتها الذكية.
وستطلق أبل بنفس الحدث ساعة "أبل ووتش 11" و"أبل ووتش ألترا 3" و"أبل ووتش إس إي" الاقتصادية، وسماعات "آير بودز برو 3".
وسنقدم لكم أبرز الترقيات التي ستحظى بها هذه المنتجات، والتي ستشمل شاشات أكبر، وميزات صحية جديدة مثل الكشف عن ضغط الدم وأخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وجهاز لمراقبة معدل ضربات القلب.
- ساعة "أبل ووتش ألترا 3":
تشير التقارير إلى أن أبل تخطط لتحديث رئيسي هذا العام بعد فترة انقطاع عن تحديث ساعة "أبل ووتش ألترا" العام الماضي.
وإلى جانب شريحة S11 الجديدة، ودعم اتصال الجيل الخامس عبر مودم جديد، وإمكانية استخدام ميزة الأقمار الصناعية من أبل للرسائل النصية واتصالات الطوارئ، من المتوقع أن تتميز أحدث ساعة ذكية بشاشة أكبر قليلاً، تهدف إلى مطابقة حجم شاشة ساعة "أبل ووتش سيريس 10" من العام الماضي.
وقد يساعد هذا الطراز الجديد أبل على التفوق على جارمين، التي طرحت بعض الأجهزة القابلة للارتداء الجديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
- ساعة "أبل ووتش سيريس 11":
حتى لو لم تبدو ساعة "أبل ووتش سيريس 10" من العام الماضي مختلفة تمامًا، فقد اعتبرتها الشركة إعادة تصميم كاملة.
مع حفاظ أبل على نفس التصميم، وإضافة شاشة جديدة ذات سطوع أعلى، وتغيير اللون (على سبيل المثال، عانت ساعة جيت بلاك سيريس 10 من مشاكل التشقق)، وتوفير خيارات أكثر للسوار، فمن المرجح ألا تشهد ساعة أبل ووتش سيريس 11 لهذا العام تغييرات كبيرة.
- ساعة "أبل SE":
من المرجح أن تُحدّث ساعة أبل الاقتصادية، التي تُشبه طرازات عام 2020 قبل التحول إلى الشاشات الأكبر، بمعالج أسرع وشاشات أحدث.
وقد روّجت أبل لهذا الجهاز كبديل أرخص للهواتف الذكية للأطفال الصغار، بهدف منافسة شركات مثل فيتبيت.
ويمكن أن تدمج "أبل" أيضا ميزات إضافية في الساعات الخاصة بها بشكل عام، حيث وضعت خططا لإضافة ميزات أكثر تقدمًا، مثل الكشف عن ارتفاع ضغط الدم، لكنها واجهت عقبات تقنية وقانونية.
ومع ذلك، تشير الشائعات الآن إلى أن هذه الساعات قد تتضمن هذه الميزة هذا العام، كما تُشير الشائعات إلى أن أبل تعتزم إطلاق خدمة Health+ المتميزة مع وكيل صحي يعمل بالذكاء الاصطناعي العام المقبل.
- سماعات "آير بودز برو 3":
من المتوقع أن تُحدّث أبل سماعات AirPods Pro 3 لأول مرة منذ ثلاث سنوات، مع خطط لإطلاق الجهاز في وقت مبكر من هذا الشهر.
وعلى غرار Powerbeats، التي صدرت في وقت سابق من هذا العام، أفادت التقارير أن أبل اختبرت إضافة جهاز مراقبة معدل ضربات القلب لهذا التحديث.
من الميزات البرمجية الجديدة المهمة التي يُقال إنها قيد التطوير هي الترجمة الفورية عبر "آير بودز"، وسوف يعتمد هذا على إمكانيات الترجمة التي قدمتها Apple Intelligence على "آيفون" و"آيباد" في نظام تشغيل "آي أو إس 26" و"آيباد أو إس 26"، ومن المرجح أن تتضمن الطرازات الجديدة حافظات شحن مطورة أصغر حجمًا بشكل كبير وتتميز بآلية اقتران جديدة.