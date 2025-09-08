كل ما تريد معرفته عن ساعات وسماعات "أبل" الجديدة المتوقع إطلاقها إلى جانب هواتف "آيفون 17"

من الميزات البرمجية الجديدة المهمة التي يُقال إنها قيد التطوير هي الترجمة الفورية عبر "آير بودز"، وسوف يعتمد هذا على إمكانيات الترجمة التي قدمتها Apple Intelligence على "آيفون" و"آيباد" في نظام تشغيل "آي أو إس 26" و"آيباد أو إس 26"، ومن المرجح أن تتضمن الطرازات الجديدة حافظات شحن مطورة أصغر حجمًا بشكل كبير وتتميز بآلية اقتران جديدة.