تحمل إبهاراً من نوع جديد.. تعرّف على أحدث نسخة من "تشات جي بي تي"

ولفت إلى أنه بوسع الروبوت مساعدة مراكز الاتصال عبر تسجيل المكالمات وتحويلها إلى نصوص من أجل ضبط الجودة، كما أن بوسعه مساعدة الفنانين وصنّاع المحتوى المرئي على إنتاج محتوى عالي الجودة.