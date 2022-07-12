"جوجل" تبدأ في تنفيذ خطتها بدمج تطبيقي مكالمات الفيديو التابعين لها

ويُظهِر التطبيق المحدّث أن "جوجل ديو" أضافت تحسينات كبيرة في التطبيق؛ حيث إن زر "الإجراء الرئيسي" في التطبيق تَغَيّر من مكالمة جديدة إلى "جديد"، كما يمكنك أيضًا جدولة مكالمات عن طريق "تقويم جوجل" لإعداد مكالمات في وقت لاحق.