"جوجل" تبدأ في تنفيذ خطتها بدمج تطبيقي مكالمات الفيديو التابعين لها

أعلنت جوجل عن البدء في تنفيذ خطتها التي كشفت عنها في وقت سابق، بشأن دمج تطبيقيْ مكالمات الفيديو التابعيْن لها.
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن مستخدمي "جوجل ديو" بدأت تصلهم رسائل بأنه سيصبح "جوجل ميت" عند تحميلهم أحدث إصدارات التطبيق.
وبدأ عدد صغير من المستخدمين في رؤية هذا الدمج يحدث مع أحدث إصدار من تطبيق "جوجل ديو" على نظام تشغل أندرويد، عندما حمّلوا أحدث إصداراته التي تحمل رقم 169.0.459621665.
ويُظهِر التطبيق المحدّث أن "جوجل ديو" أضافت تحسينات كبيرة في التطبيق؛ حيث إن زر "الإجراء الرئيسي" في التطبيق تَغَيّر من مكالمة جديدة إلى "جديد"، كما يمكنك أيضًا جدولة مكالمات عن طريق "تقويم جوجل" لإعداد مكالمات في وقت لاحق.
وتُظهر رسالة منبثقة جديدة شروطَ الخصوصية المحدّثة؛ أي التبديل من استخدام التشفير من طرف إلى طرف إلى التشفير السحابي، الذي تقول جوجل إنه يسمح بمزيد من الميزات مثل الدردشة والتعليق المباشر.
لاحظ المستخدمون أيضًا أن أولئك المحظورين على "جوجل ديو" لن يمكنهم الانتقال إلى "ميت".
وإذا قام المستخدم بجدولة لقاء جديد من خلال موقع الويب لسطح المكتب؛ فسيظهر الاجتماع ضمن قسم "الاجتماعات" الجديد في التطبيق، والذي سيدرج أيضًا أي أحداث مجدولة أخرى من التقويم.
وتوضح صفحة دعم جوجل، تفاصيل انتقال "جوجل ديو" إلى "ميت"، والتي ستتضمن جميع الميزات التي يستفيد منها مستخدمو "ميت" مثل مكالمات الفيديو مع 100 شخص، ومكالمات الفيديو المُحَسنة مع تسميات توضيحية مباشرة وخلفيات افتراضية.
وفي الوقت نفسه، سيحتفظ تطبيق "ميت" بالميزات من "ديو"؛ بما في ذلك المرشحات والتأثيرات الممتعة، والقدرة على إرسال رسائل الفيديو، والقدرة على استخدام مساعد جوجل الذكي للاتصال بالأجهزة المنزلية.