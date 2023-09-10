"إكس" تُقاضي ولاية أمريكية بسبب قانون للإشراف على محتوى مواقع التواصل

وكتبت الشركة في الدعوى القضائية: "إن لها غرضًا وتأثيرًا محتملًا للضغط على شركات مثل إكس؛ لإزالة الخطاب المحمي دستوريًّا أو إبطال قيمته أو تقليل أولوياته".