مصادر تكشف موعد طرح جوجل هواتف "بيكسل 7" الجديدة وتعلن عن مفاجأة لأصحاب هذه الهواتف

كشفت مصادر من داخل شركة "جوجل" الأمريكية، موعد إصدارها وبدء عمليات الطلب المسبق لهواتفها المرتقبة "بيكسل 7" و"بيكسل 7 برو".
وأشارت المصادر -بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص- إلى أن جوجل تنوي بدء عمليات الطلب المسبق لهواتف "بيكسل 7" و"بيكسل 7 برو" يوم 6 أكتوبر المقبل؛ فيما ستصدره رسميًّا في الأسواق يوم 13 أكتوبر المقبل.
ومتوقع أن تعقد جوجل مؤتمرًا صحفيًّا كبيرًا قبل يوم 6 أكتوبر لعرض مميزات هاتفها الجديد.
وفي السياق ذاته، أعلنت جوجل عن تجهيزها مفاجأة لأصحاب هواتف "بيكسل 6 إيه" الجديدة.
وأشارت جوجل إلى أنها طرحت لأصحاب هذه الهواتف فرصة تجربة النسخة التجريبية لنظام تشغيل "أندرويد 13".
وسيكون لأصحاب هذه الهواتف الفرصة في تجربة مزايا "أندرويد 13" الجديدة، قبل كل المستخدمين، والمتوقع أن يتم عرضها بالكامل في مؤتمر جوجل المرتقب، والذي قد يتزامن مع إطلاق هواتف "بيكسل 7" و"بيكسل 7 برو".