تحذيرات أمنية من عمليات احتيال باستخدام تقنية الصوت الاصطناعي

وأوضح المسؤولون أن هذه العمليات الاحتيالية شهدت انتشارًا في أمريكا ودول أخرى، حيث استغل المحتالون تقنيات متقدمة لتضليل الضحايا. وبيّنوا أن كبار السن يُعدون من الفئات الأكثر استهدافًا، إذ يتلقى بعضهم اتصالات بأصوات مزيفة تحاكي صوت الزوجة أو الأبناء أو مسؤولين موثوقين، مع ادعاء وجود حالة طارئة تستدعي طلب المال أو الحصول على معلومات بنكية لحل مشكلات مزعومة في حساباتهم.