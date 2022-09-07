"سوني" تكشف النقاب عن أول كاميرا روبوتية في العالم

كشفت شركة "سوني" اليابانية النقاب عن أول كاميرا روبوتية في العالم، والتي توصف بأنها لا مثيل لها على الإطلاق، مزودة بإطار كامل قابل للإمالة والتكبير، وغير مزودة بأي مرايا.
وتعمل الكاميرا، بحسب موقع "سوني" الرسمي بتقنية الكاميرا السينمائية "إف إكس 6" والروبوتات التي يتم التحكم فيها عن بُعد، ويطلق عليها اسم "إف آر 7"، لتصبح هذه أول كاميرا في العالم ذات عدسة قابلة للتبديل ذات إطار كامل وإمالة وزوم كامل مزودة بتقنية روبوتية.
ومتوقع أن يصل سعر الكاميرا إلى ما يقرب من 10 آلاف دولار بدون عدسة، وتم تصميمها للإنتاج الاحترافي، بما في ذلك برامج الواقع والحفلات الموسيقية والدراما ومقاطع الفيديو الموسيقية.
على سبيل المثال، يمكن تثبيت هذه الكاميرا على رافعة أو حامل ثلاثي القوائم ومتابعة الموضوعات عن بُعد دون أن يعيق الطريق، ويمكن أيضًا تثبيتها في مركبة، مع إمكانيات التكبير/ التصغير الشاملة التي تمنح المخرج زوايا ولقطات أكثر تشويقًا.
ويسمح المستشعر الكبير بصور سينمائية أكثر من كاميرات التلفزيون الروبوتية النموذجية أيضًا.
وقال يانغ تشن نائب رئيس سوني للإلكترونيات: "أصبح الشكل والمظهر السينمائيان بشكل سريع القاعدة في البث والإنتاج الحي، حيث يفتحان طرقًا جديدة للعرض".
يعد المستشعر المزود به كاميرا سوني الجديدة بدقة 10.3 ميجابكسل خيارًا غير معتاد، حيث قد لا يكون مناسبًا لبعض المنتجات عالية الجودة نظرًا لحد دقة 4كى، ومع ذلك، فإنه يوفر تسجيل 4كى، بمعدل يصل إلى 120 إطارًا في الثانية أو 1080 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية.
علاوة على ذلك، لدى الكاميرا نطاق ISO أصلي يصل إلى 409600 مع أكثر من 15 نقطة توقّف من النطاق الديناميكي، ما يجعلها مناسبة للتصوير في الإضاءة المنخفضة.