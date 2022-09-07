"سوني" تكشف النقاب عن أول كاميرا روبوتية في العالم

يعد المستشعر المزود به كاميرا سوني الجديدة بدقة 10.3 ميجابكسل خيارًا غير معتاد، حيث قد لا يكون مناسبًا لبعض المنتجات عالية الجودة نظرًا لحد دقة 4كى، ومع ذلك، فإنه يوفر تسجيل 4كى، بمعدل يصل إلى 120 إطارًا في الثانية أو 1080 بكسل بمعدل 240 إطارًا في الثانية.