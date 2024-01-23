نصيحتان من "أبل" لإطالة عمر بطارية "آيفون"

قدمت شركة "أبل" الأمريكية نصيحتين رسميتين، من أجل زيادة عمر واستدامة بطارية هواتف "آيفون" الخاصة بالمستخدمين.
وأوضحت "أبل"، بحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن ما يتطلبه الأمر لإطالة عمر ومدى استمرارية بطارية هواتف "آيفون"، لتدوم على مدار اليوم دون الحاجة لإعادة شحنها، يحتاج إلى ضبط إعدادين رئيسين:
الأول: ضبط ضوء الشاشة:
يمكن أن يؤدي تعتيم الشاشة أو تشغيل السطوع التلقائي إلى إطالة عمر البطارية.
لضبط السطوع، يمكنك استخدام الخطوات التالية:
- افتح مركز التحكم على جهاز "آيفون".
- اسحب شريط تمرير السطوع لأسفل، لتشغيل السطوع التلقائي.
- انتقل إلى الإعدادات، ثم إلى أيقونة "إمكانية الوصول"، ثم "العرض وحجم النص".
- قم بتشغيل السطوع التلقائي.
سيقوم السطوع التلقائي بضبط الشاشة تلقائيًا بناءً على ظروف الإضاءة.
الثانية: ضبط استخدام الـ"واي فاي"
يتطلب استخدام الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" بدلاً من البيانات الخلوية طاقة أقل، لذا فإن الاحتفاظ بشبكة Wi-Fi في جميع الأوقات سيساعد على زيادة عمر البطارية.
يميل العديد من الأشخاص إلى استخدام "نمط الطاقة المنخفضة"، والذي يقلل من سطوع الشاشة ويحسن أداء الجهاز، ولكنه أيضًا يقوم بإيقاف تشغيل بعض الميزات التي يجدها البعض ضرورية.
عند استخدام نمط الطاقة المنخفضة، لن تقوم تطبيقات مثل البريد بتنزيل المحتوى في الخلفية، وسيتم تعطيل ميزات مثل "آيردروب" وغيرها.