نصيحتان من "أبل" لإطالة عمر بطارية "آيفون"

وأوضحت "أبل"، بحسب ما نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن ما يتطلبه الأمر لإطالة عمر ومدى استمرارية بطارية هواتف "آيفون"، لتدوم على مدار اليوم دون الحاجة لإعادة شحنها، يحتاج إلى ضبط إعدادين رئيسين: