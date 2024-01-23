"أبل" تطلق تحديث "آي أو إس 17" الجديد مزودًا بميزة "استثنائية" لحماية الجهاز

كما يتضمن كذلك تحديثًا في تطبيق "آير بلاي"؛ حيث بات يدعم العمل على مختلف الفنادق؛ حيث يمكنك بث المحتوى مباشرة إلى التلفزيون الموجود في غرفتك في فنادق مختارة، كما تم تحسين ميزة اكتشاف الأعطال أيضًا.