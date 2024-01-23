"أبل" تطلق تحديث "آي أو إس 17" الجديد مزودًا بميزة "استثنائية" لحماية الجهاز

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية عن إطلاقها تحديث نظام تشغيلها "آي أو إس 17.3" لهواتف "آيفون" و"آيباد أو إس 17.3" لأجهزة "آيباد"، والذي زودته بميزة وصفتها بـ"الاستثنائية" لحماية الأجهزة.
وأوضحت "أبل" أن تحديثها الجديد يتضمن تقنية جديدة لحماية الأجهزة من "السرقة"؛ حيث يوفر طبقة إضافية من الأمان، إذا ما قام شخص ما بسرقة جهازك.
ويمنحك التحديث الجديد رمز مرور إضافي خاصًّا بك، حتى تتمكن من السيطرة على الجهاز في حال سرقته.
ويلزم استخدام تقنية "الحماية من السرقة"؛ أن تكون قد فعّلت تقنيتيْ "فيس آي دي" أو "تاتش آي دي" للوصول إلى كلمات المرور الجديدة التي تحمي من السرقة.
ويتضمن التحديث الجديد أيضًا خلفيات جديدة كليًّا، وتغييرات في تطبيق "أبل ميوزيك"، تتيح التعاون في قوائم التشغيل مع أصدقائك.
كما يتضمن كذلك تحديثًا في تطبيق "آير بلاي"؛ حيث بات يدعم العمل على مختلف الفنادق؛ حيث يمكنك بث المحتوى مباشرة إلى التلفزيون الموجود في غرفتك في فنادق مختارة، كما تم تحسين ميزة اكتشاف الأعطال أيضًا.