سامسونج تكشف عن أحدث أجهزتها القابلة للطي Galaxy Z Flip5 و Galaxy Z Fold5

تواصل سامسونج التزامها نحو الرؤية البيئية للشركة وتسريع الإجراءات التي تساعد في تحقيق أهدافها، بما في ذلك الوصول إلى صافي انبعاثات الكربون الصفرية بحلول نهاية عام 2030 لوحدة أعمال الأجهزة.

يتميز كل من Galaxy Z Flip5 و Galaxy ZFold5 بمجموعة متنوعة من المواد المعاد تدويرها تفوق نظيرتها في الأجيال السابقة، بما في ذلك الزجاج المعاد تدويره والألمنيوم والبلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك، والذي يتم الحصول عليه من شباك الصيد المهملة وبراميل المياه وزجاجات البولي إيثيلين تيريفثالات. وحتى الورق المستخدم في صندوق التغليف [23]الخاص بالهاتفين مصنوع من مواد معاد تدويرها بنسبة 100%.