ماسك يكشف رسميًا عن نيته إطلاق منافس لـ"تشات جي بي تي"

وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى أن ماسك اشترى الآلاف من المعالجات لصالح شركة تدعى "ديب مايند" تم تسجيلها مؤخرًا باسمه، ولا تضم في فريق عملها أي موظفين سوى مهندسين فقط.