ماسك يكشف رسميًا عن نيته إطلاق منافس لـ"تشات جي بي تي"

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رسميًا عن خططه التي توقعتها مصادر عديدة بطرح منافس جديد قوي لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي الشهير "تشات جي بي تي".
وأوضح ماسك في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أنه بدأ فعلاً في تأسيس شركته الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ووصفها بأنها ستكون "خيار ثالث" قوي يتحدى تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى.
وأفاد ماسك، بأنه يفكر في تسمية مشروعه الجديد "تروث جي بي تي"، مضيفًا أن الهدف من مشروعه "أقصى قدر من الذكاء الاصطناعي يبحث عن الحقيقة ويحاول فهم طبيعة الكون".
وأقر ماسك بأنه يدرك أن المنافسة ستكون كبيرة مع منافسيه، لأنه يبدأ في هذا المجال متأخرًا.
وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى أن ماسك اشترى الآلاف من المعالجات لصالح شركة تدعى "ديب مايند" تم تسجيلها مؤخرًا باسمه، ولا تضم في فريق عملها أي موظفين سوى مهندسين فقط.
وعن سبب تأسيس الشركة، قال ماسك إن دوافعه تنبع من مخاوف بشأن اتجاه الذكاء الاصطناعي والتهديد الذي يمكن أن يشكله على البشرية.