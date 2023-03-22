تقرير يكشف كيف تغلغل "تيك توك" في المؤسسات الرسمية الأمريكية

كشف تقرير صحفي أمريكي تغلغل تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" بصورة كبيرة في عدد كبير من المؤسسات الرسمية الأمريكية، والتي تجعل مجرد إصدار قرار بحظر التطبيق ليس بالأمر السهل.
وأوضح التقرير المنشور عبر صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن هناك عدة ولايات أمريكية تستخدم وسائل التتبع الخاصة بـ"تيك توك" في مواقع إلكترونية رسمية، ما يجعل أنه حتى لو تم حظر استخدام التطبيق في هذه المؤسسات إلا أن وسائل تتبعه متغلغلة فعليًا في خوادم ومواقع هذه المؤسسات.
ويوجد نحو 27 ولاية أمريكية يوجد رموز التتبع الخاصة بـ"تيك توك" في مواقع ويب حكومية رسمية، وهو ما عرّضها لانتقادات واسعة من قبل المدافعين عن الخصوصية.
كما أن العديد من المواقع الخاصة بتقديم خدمات "كوفيد" التابعة للولايات الأمريكية كانت تضع رموز تتبع خاصة بـ"تيك توك" على مواقعها؛ لضمان توفير حملات إعلانية لأكبر عدد من المستخدمين.
وتشير "وول ستريت جورنال" إلى أنه حتى مع فرض الحظر، تجد المؤسسات الرسمية الأمريكية صعوبة في فصل نفسها عن "تيك توك" تمامًا، خاصة مع وصول عدد مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة لأكثر من 150 مليون مستخدم.