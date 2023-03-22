تقرير يكشف كيف تغلغل "تيك توك" في المؤسسات الرسمية الأمريكية

وأوضح التقرير المنشور عبر صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن هناك عدة ولايات أمريكية تستخدم وسائل التتبع الخاصة بـ"تيك توك" في مواقع إلكترونية رسمية، ما يجعل أنه حتى لو تم حظر استخدام التطبيق في هذه المؤسسات إلا أن وسائل تتبعه متغلغلة فعليًا في خوادم ومواقع هذه المؤسسات.