بعد أزمة الـDeepfake.. "إكس" ترفع حظر البحث عن اسم "تايلور سويفت"

رفعت منصة إكس مساء أمس الاثنين، الحظر عن البحث عن اسم مغنية البوب تايلور سويفت، بعد أن كانت قد فرضته بسبب انتشار صور فاضحة مفبركة لها على المنصة الأسبوع الماضي.
وبحسب "رويترز" قال جو بيناروك، رئيس العمليات التجارية في "إكس"، في بيان أمس الاثنين إنه تم إعادة تفعيل البحث، وستظل منصة التواصل الاجتماعي "منتبهة لأي محاولة لنشر هذا المحتوى وسنزيله إذا وجدناه".
وبينما كان المستخدمون يبحثون عن اسم تايلور سويفت على "إكس"، تويتر سابقًا، عصر يوم الأحد، تَلَقوا رسالة تقول: "حدث خطأ ما. حاول إعادة التحميل". ووصف بيناروك هذا الإجراء بأنه مؤقت وتم تنفيذه "بحذر شديد".
وأفاد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن صورة واحدة لسويفت، التي منحتها مجلة تايم لقب "شخصية العام" في 2023، حققت 47 مليون مشاهدة قبل تعليق الحساب.
وجاء الحظر على البحث، بعد تدخل البيت الأبيض يوم الجمعة؛ إذ وصف الصور المزيفة بتقنية "التزييف العميق" بأنها "مثيرة للقلق"، وشدد على أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية منع انتشار مثل هذا المحتوى المضلل.
ومنذ أن استحوذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر عام 2022، واجه انتقادات بسبب منشوراته المثيرة للجدل؛ مما دفع العديد من الجهات المعلنة على المنصة إلى الانسحاب خوفًا من التورط في محتوى ضار.
يُذكر أن التزييف العميق "Deepfake" هو تقنية تقوم على صنع فيديوهات مزيفة عبر برامج الحاسوب من خلال تعلم الذكاء الاصطناعي. تقوم هذه التقنية على محاولة دمج عدد من الصور ومقاطع الفيديو لشخصية ما من أجل إنتاج مقطع فيديو جديد باستخدام تقنية التعلم الآلي، قد يبدو للوهلة الأولى أنه حقيقي لكنه في واقع الأمر مزيف.
واستُعملت هذه التقنية في إنشاء مقاطع فيديو إباحية مزيفة لعدد من المشاهير كما استُخدمت في أحيان أخرى لخلق أخبار كاذبة ومحاولة خداع القراء والانتقام الإباحي.