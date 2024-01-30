بعد أزمة الـDeepfake.. "إكس" ترفع حظر البحث عن اسم "تايلور سويفت"

يُذكر أن التزييف العميق "Deepfake" هو تقنية تقوم على صنع فيديوهات مزيفة عبر برامج الحاسوب من خلال تعلم الذكاء الاصطناعي. تقوم هذه التقنية على محاولة دمج عدد من الصور ومقاطع الفيديو لشخصية ما من أجل إنتاج مقطع فيديو جديد باستخدام تقنية التعلم الآلي، قد يبدو للوهلة الأولى أنه حقيقي لكنه في واقع الأمر مزيف.