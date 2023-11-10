باحثون يطوّرون نظارات مزودة بـ"سونار" أشبه بعيون الخفافيش.. ماذا تفعل؟

وأشار فريق العمل أن هذا "السونار" لن يكون أكثر كفاءة من حيث استهلاك البطارية فحسب، بل سيتخلص أيضًا من مخاطر الخصوصية التي تأتي مع الكاميرات الخارجية لسماعات الرأس.