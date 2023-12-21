تسريب مواصفات هاتف "سامسونج جلاكسي إس 24" قبل أسابيع من الكشف عنه رسميًا

كشفت عدد من المصادر داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن تسريبات خاصة بهاتفها الجديد المرتقب "جلاكسي إس 24" قبل أسابيع من الكشف عنه رسميًا.
وتنوي سامسونج الكشف عن هاتفها في مؤتمر عالمي يوم 17 يناير المقبل.
وتشير التسريبات إلى أن سامسونج ستطلق 3 إصدارات من الهواتف وهي "جلاكسي إس 24" و"جلاكسي إس 24 بلس" و"جلاكسي إس 24 ألترا".
وستعمل الإصدارات الثلاثة بمعالج من كوالكوم وهو "سنابدراجون 8 الجيل الثالث" في الولايات المتحدة وكندا والصين، فيما ستكون بعض الدول متاحًا لها فقط معالج "آكسيونز 2400".
وسيحتوي هاتف "جلاكسي إس 24" على شاشة "أموليد 2إكس فول إتش دي" بقياس 6.2 بوصة، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل يمكنها تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 8 كى.
ويشير التسريب إلى أن سامسونج ستوفر ميزة "سبيس زووم" بما يصل إلى 30 ضعفًا، وتقريب مزدوج يصل إلى 3 أضعاف.
ومن المرجح أن يحتوي الجهاز على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي "رام" وخيارات التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت و256 جيجابايت.
وقد تصل قدرة شحن البطارية إلى سعة 4000 مللي أمبير في الساعة، ويمكنها أن تشحن بنسبة 50 بالمائة خلال 30 دقيقة.
أما بالنسبة لهاتف "جلاكسي إس 24 بليس" فسيأتي بنفس الكاميرا في الطراز الأساسي، وستأتي الترقية الرئيسية في شكل شاشة يبدو أنها بحجم 6.7 بوصة من نوع "أموليد 2 إكس كواد إتش دي بلس".
ومن المحتمل أن تكون هناك بطارية أكبر تبلغ سعتها 4900 مللي أمبير أيضًا، وستتمكن من شحن هذه البطارية بنسبة 65 بالمائة من سعتها خلال نصف ساعة.
من المحتمل أن يحتوي هاتف S24+ على المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) أيضًا بسعة 12 جيجابايت، مع خيارات تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت و512 جيجابايت.
على عكس الطرازين الآخرين، اللذين من المقرر أن يحتويا على هيكل من نوع "آرمور ألمونيوم 2.0"، سيحتوي هاتف "جلاكسي إس 24 ألترا" على هيكل من التيتانيوم.
وعلى الرغم من أنه من المحتمل أن يكون لديه نفس ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وخيارات التخزين مثل "جلاكسي إس 24 بلس"، فمن المحتمل أن يتمتع "جلاكسي إس 24 ألترا" على نظام كاميرا متفوق إلى حد كبير.
وسيحتوي على عدسة رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وفقًا لورقة المواصفات، مع ما يصل إلى 10 أضعاف رباعية مقربة وميزة "سبيس زووم" يمكنها التقريب لـ100 ضعف.
ومن المرجح أن يبلغ حجم شاشة 6.8 بوصة من نوع "أموليد 2 إكس كواد إتش بلس".
وتكون البطارية أكبر قليلاً من تلك الموجودة في "جلاكسي إس 24 بلس" بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.
ومن المتوقع أن تتمتع شاشات العرض في جميع الطرز الثلاثة بسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع.
ومن المتوقع أن تأتي الهواتف الثلاثة بمقاومة الماء بمعيار IP68، في حين من المحتمل أن يكون "جلاكسي إس 24 ألترا"، هو الطراز الوحيد من بين الثلاثة الذي سيحتوي على قلم S Pen مدمج.