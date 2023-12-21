تسريب مواصفات هاتف "سامسونج جلاكسي إس 24" قبل أسابيع من الكشف عنه رسميًا

وعلى الرغم من أنه من المحتمل أن يكون لديه نفس ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وخيارات التخزين مثل "جلاكسي إس 24 بلس"، فمن المحتمل أن يتمتع "جلاكسي إس 24 ألترا" على نظام كاميرا متفوق إلى حد كبير.