تزييفٌ عميق وتلاعبٌ بالمعلومات.. دراسة تحذّر من مخاطر أمنية في عالم "الميتافيرس"

وأشارت الدراسة، وفق "الاتحاد" الإماراتية، إلى الجهود الأوروبية الرائدة في مجال وضع إطار تنظيمي قوي للميتافيرس، من خلال قوانين؛ مثل قانون الخدمات الرقمية، وقانون الذكاء الاصطناعي، وقانون حوكمة البيانات ونظام الإشراف على المنصات الإلكترونية، مؤكدة ضرورة أن يضع كل مستخدم، سواء أكان عامًّا أو خاصًّا، معاييره الخاصة للحماية داخل الميتافيرس.