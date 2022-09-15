الاختبار الأول لـ"آي أو إس 16".. شغف عشاق "آيفون" به أكبر

أجرى مركز "ميكس بانيل" اختباره الأول لمدى شعبية نظام تشغيل "آي أو إس 16" على هواتف آيفون، مقارنة بنظام "آي أو إس 15".
وأوضح موقع "جي إس آرينا" التقني المتخصص في رصده للاختبار، أن هواتف "آيفون" بدت أسرع قليلًا في تحميل "آي أو إس 16" في أول 72 ساعة من طرح النظام.
وأظهر الاختبار أنه خلال أول 24 ساعة من طرح "آي أو إس 16" كان تحميل مستخدمي آيفون له، أكبر بنسبة 6.71% مقارنة بـ"آي أو إس 15"، الذي توقف عند نسبة 6.48%؛ لكنه لا يزال متأخرًا عن "آي أو إس 14"، الذي حصل في أول يوم على نسبة 9.22%.
وبعد أول 3 أيام من طرح آي أو إس 16، تم تحميله بنسبة 10.45%؛ فيما كان "آي أو إس 15" عند نسبة 9.48%، ولا يزال متأخرًا أيضًا عن "آي أو إس 14"، الذي وصل بعد 3 أيام إلى نسبة 14.68%.
ويوفر iOS 16 لمستخدمي آيفون ميزات جديدة بما في ذلك شاشة قفل جديدة قابلة للتخصيص وميزات لخدمات "آي ميسج" و"شير بلاي".
كما يمكن الآن من خلال "آي أو إس 16" نقل مكالمات "فيس تايم" بين أجهزة "أبل"، من خلال الإصدار التجريبي لـ"آي أو إس 16.1"، المتوفر للمطورين.