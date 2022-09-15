الاختبار الأول لـ"آي أو إس 16".. شغف عشاق "آيفون" به أكبر

وأظهر الاختبار أنه خلال أول 24 ساعة من طرح "آي أو إس 16" كان تحميل مستخدمي آيفون له، أكبر بنسبة 6.71% مقارنة بـ"آي أو إس 15"، الذي توقف عند نسبة 6.48%؛ لكنه لا يزال متأخرًا عن "آي أو إس 14"، الذي حصل في أول يوم على نسبة 9.22%.