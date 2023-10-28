أموال مدفوعة إلى "آبل".. مسؤول في "جوجل" يكشف تورُّطَها في أنشطة احتكارية

كشف نائبُ رئيس شركة "جوجل" الأمريكية "برابهاكار راغافان"، عن تورط شركته في أنشطة احتكارية دَفعت فيها أموالًا لمنافسيها أبرزهم شركة "آبل" الأمريكية.
وأوضح "راغافان" في تصريحات أوردتها وكالة "بلومبرج" الأمريكية، نقلًا عن شهادته في الكونجرس الأمريكي؛ أن الشركة دفعت "26" مليار دولار في عام 2021 حتى تحصل على حالة محرك البحث الافتراضي في الهواتف الذكية الأكثر شهرة في العالم.
وأفاد نائب رئيس "جوجل" بأن الشركة دفعت الأموال كذلك من أجل أن تصبح خرائطها هي خرائط المرور الافتراضية في عدد من الهواتف الذكية.
وأكد "راغافان" نصيب الأسد في هذه الأموال ذلك إلى شركة "آبل" الأمريكية؛ حتى تسمح الأخير بأن يظهر خيار البحث الافتراضي على أجهزة "آيفون" و"آيباد" و"ماك" هو محرك بحث "جوجل".
وقال راغافان: إن إعلانات بحث جوجل حقّقت إيرادات بقيمة "146.4" مليار دولار في عام 2021؛ مما يضع مبلغ 26 مليار دولار الذي دفعته مقابل الوضع الافتراضي في منظوره الصحيح.
وأوضح المسؤول التنفيذي أنّ الحالة الافتراضية كانت الجزء الأكثر تكلفة؛ مما يدفعه للحصول على رواج كبير لمحرك البحث.
ولم يذكر "راغافان" مقدار الـ"26.3" مليار دولار التي ذهبت إلى شركة آبل، لكن تقارير صحفية أمريكية تشير إلى أن تقديرًا أشار إلى أن جوجل قد تدفع لشركة آبل ما يصل إلى "19" مليار دولار هذا العام مقابل الامتياز الافتراضي.
وكشفت شريحة عُرضت في المحكمة أن جوجل جلبت في عام 2014 "47" مليار دولار من إيرادات البحث، بينما دفعت "7.1" مليار دولار للحالة الافتراضية.
وشهد "راغافان" أن إجمالي مدفوعات محرك البحث الافتراضي لشركة جوجل تضاعف أربع مرات تقريبًا في الفترة من 2014 إلى 2021، في حين تضاعفت إيرادات إعلانات البحث "تقريبًا" ثلاث مرات.
واعترضت "جوجل" على نشر هذه الأرقام، معتبرة أن ذلك سيضرّ بقدرتها على التفاوض على العقود المستقبلية، لكن القاضي "أميت ميهتا" المشرف على القضية، اختلف مع هذا الرأي.