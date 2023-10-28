أموال مدفوعة إلى "آبل".. مسؤول في "جوجل" يكشف تورُّطَها في أنشطة احتكارية

ولم يذكر "راغافان" مقدار الـ"26.3" مليار دولار التي ذهبت إلى شركة آبل، لكن تقارير صحفية أمريكية تشير إلى أن تقديرًا أشار إلى أن جوجل قد تدفع لشركة آبل ما يصل إلى "19" مليار دولار هذا العام مقابل الامتياز الافتراضي.