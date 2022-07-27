رسمياً.. "يوتيوب" يزيل الإعلانات "المخالفة" ويغلق حسابات المعلنين عنها

قالت إدارة موقع يوتيوب في بيانٍ لها أصدرته اليوم، إنه ظهرت مؤخرا على YouTube إعلانات مخالفة لسياسات المنصة، وهي غير مقبولة على الإطلاق؛ لذلك اتخذنا عددًا من الإجراءات الفوريّة لإيقاف الجهات المسيئة التي تخالف سياسات YouTube.