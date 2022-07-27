رسمياً.. "يوتيوب" يزيل الإعلانات "المخالفة" ويغلق حسابات المعلنين عنها

قالت إدارة موقع يوتيوب في بيانٍ لها أصدرته اليوم، إنه ظهرت مؤخرا على YouTube إعلانات مخالفة لسياسات المنصة، وهي غير مقبولة على الإطلاق؛ لذلك اتخذنا عددًا من الإجراءات الفوريّة لإيقاف الجهات المسيئة التي تخالف سياسات YouTube.
وأضافت: "تمّت إزالة هذه الإعلانات وإغلاق حسابات المعلنين المسؤولين، وبينما نعمل على إيجاد حلول أخرى، ستوضع قيود مؤقتة على أشكال محدّدة من الإعلانات على YouTube تم استهدافها بغرض الإساءة".
وكشفت عن أن الجهات المسيئة تحاول دائمًا إيجاد ثغرات في أنظمتنا خلال العام الماضي، حظرت Google عالميًا أكثر من 286 مليون إعلان عبر منصاتها؛ بسبب ترويجها لمحتوى يخالف سياساتنا للإعلانات.
وأكدت أنها سوف تستمر بإيجاد حلول طويلة الأمد؛ لمواكبة جميع محاولات الإساءة بالمنصّة بهدف حماية مجتمع YouTube في المنطقة سواء من المستخدمين، أو صانعي المحتوى، أو المعلنين.
وكانت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات طلبتا مؤخراً من منصة يوتيوب "YouTube" إزالة إعلانات مخالفة، والالتزام بالأنظمة، وأكدتا أنه في حال استمرار بث المحتوى المخالف، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للأنظمة.