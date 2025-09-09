آيفون 17 ينطلق بميزات ثورية.. كاميرا مبتكرة وشاشة ProMotion وشريحة A19

كشفت شركة Apple في مؤتمرها بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا عن هاتف iPhone 17 الجديد، الذي جاء بتحديثات كبيرة تشمل كاميرا أمامية Center Stage مبتكرة، وشاشة أكبر وأكثر سطوعاً بتقنية ProMotion، بالإضافة إلى شريحة A19 Pro التي تمنح أداءً أسرع وكفاءة أعلى مع عمر بطارية أطول.
الهاتف الجديد يضم نظام كاميرا Fusion مزدوجة بدقة 48MP مع قدرة تقريب بصري 2x وكاميرا واسعة للغاية لالتقاط صور الماكرو والمشاهد الواسعة بجودة محسّنة، بينما تقدم كاميرا Center Stage الأمامية تجربة تصوير غير مسبوقة للسيلفي والفيديوهات بوضوح 18MP ودقة تصل إلى 4K HDR.
كما جُهّز الهاتف بشاشة سوبر ريتنا XDR بمقاس 6.3 إنش، ذات سطوع يصل إلى 3000 شمعة/م²، وهو الأعلى في تاريخ iPhone، مع مقاومة للخدوش أعلى بثلاث مرات بفضل درع السيراميك 2 الجديد.
ومن أبرز ما يميز iPhone 17 أنه يأتي بسعة تخزين تبدأ من 256GB وحتى 512GB، أي ضعف الحد الأدنى في الجيل السابق، ويتوفر بخمسة ألوان أنيقة: الأسود، والليلكي الناعم، والأزرق الضبابي، والأخضر الرمادي، والأبيض.
يبدأ الطلب المسبق يوم الجمعة 12 سبتمبر على أن يتاح رسمياً في الأسواق يوم الجمعة 19 سبتمبر، بأسعار تبدأ من 3,799 ريال سعودي.
وأكدت كايان درانس، نائبة رئيس تسويق منتجات iPhone عالمياً، أن الهاتف يمثل “نقلة كبيرة في تجربة المستخدم اليومية، بفضل شريحة A19 Pro، والشاشة الأكثر سطوعاً ومتانة، ونظام الكاميرا الأقوى على الإطلاق.”
الهاتف سيدعم كذلك نظام iOS 26 مع قدرات Apple Intelligence الجديدة للترجمة الفورية، والتفاعل مع الشاشة، والبحث البصري، إضافةً إلى تحسينات في البطارية والشحن السريع بنسبة 50% خلال 20 دقيقة باستخدام محول طاقة جديد بقدرة 40 واط.
كما أعلنت Apple عن مجموعة من الإكسسوارات الجديدة مثل حافظات MagSafe وحزام الكتف العصري، مع التزامها البيئي بخفض الانبعاثات، حيث صُنع iPhone 17 من مواد معاد تدويرها بنسبة 30%.
باختصار، جاء iPhone 17 ليجمع بين التصميم المتين، الأداء الخارق، والكاميرات الذكية، مما يجعله أبرز هواتف Apple وأكثرها تطوراً حتى الآن.