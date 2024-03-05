الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 1.8 مليار يورو على "أبل".. والسبب؟

ووصفت "سبوتيفاي" الغرامة التي فُرضت على شركة أبل بأنها "لحظة مهمة"، وقالت إنها بعثت "برسالة قوية" مفادها أنه "لا يمكن لأي شركة، ولا حتى شركة احتكارية مثل أبل، أن تمارس السلطة بشكل مسيء للتحكم في كيفية تفاعل الشركات الأخرى مع عملائها".