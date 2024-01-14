أوائل الشهر المقبل .. "أبل" تستعد لطرح أول نظارة واقع افتراضي للبيع

يُذكر -وفق "الألمانية" أن "أبل" كشفت لأول مرة عن هذا الجهاز في يونيو الماضي، ويجمع بين المحتوى الرقمي ومكونات العمل الحقيقي المحيط بالمستخدم فيما يُعرف بالواقع المعزز (أيه.آر) أو دمج الواقع، في أول منتج رئيس جديد تقدمه "أبل" منذ أكثر من 10 سنوات، إضافة إلى استخدامات الواقع المعزز، والتي تتمتع بإمكانات أكبر في أماكن العمل الرقمية الجديدة، يمكن أيضًا استخدام النظارة الجديدة لتغمرك تمامًا في عالم رقمي، دون أن تظهر لك تفاصيل الغرفة من حولك. وربما تكون أشد الخواص غرابة في نظارة الواقع الافتراضي الجديدة هي وجود شاشة عرض خارجية تظهر عيون المستخدم للأشخاص المحيطين به.