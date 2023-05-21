تسريبات تكشف معلومات جديدة حول هاتف "لا شيء 2"

كشفت مصادر صحفية معلوماتٍ جديدة مُسَربة حول الإصدار الثاني من هاتف "لا شيء" الجديد المرتقب للشركة الجديدة التي أسسها رئيس شركة "وان بلس" الصينية الرائدة.
وأوضحت مصادر من داخل "لا شيء" أن كارل بي، مؤسس الشركة الجديدة والمؤسس السابق لـ"وان بلس"، استعان بعدد كبير من مهندسي ومبرمجي "وان بلس" لتجهيز هاتف "لا شيء 2".
وأفادت المصادر بأن 70% حتى الآن من فريق البرمجيات في "لا شيء" من "وان بلس"، و30% من فريق الأجهزة من هناك أيضًا.
علاوة على ذلك عيّن "كارل باي" أيضًا، كايل كيانج رئيس التسويق في "وان بلس"؛ ليحتل منصب نائب رئيس شركة "لا شيء" في أمريكا الشمالية، وسيقود برامج إطلاق هاتف "لا شيء2".
أما بالنسبة لمواصفات "لا شيء2" المرتقبة، فتتوقع المصادر أن يتم دعمه بمعالج "سنابدراجون 8 بلس" الجيل الأول.