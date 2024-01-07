رئيس "إنستجرام" يعتذر بسبب بعض تقنيات "ثريدز"

وردًّا على ذلك، كرر موسيري: "بالإضافة إلى إزالة المحتوى الذي ينتهك إرشادات مجتمعنا، نحن ندرك أن بعض المستخدمين يرون هذا النوع من المحتوى المتكرر منخفض الجودة الذي قد لا يهتمون به، ونحن نتخذ خطوات لمعالجتها".