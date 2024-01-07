رئيس "إنستجرام" يعتذر بسبب بعض تقنيات "ثريدز"

تَقدم رئيس "إنستغرام" والمسؤول عن تطبيق "ثريدز"، آدم موسيري، باعتذاره بسبب تقنيات جديدة تم اعتمادها في منصة "ثريدز".
يأتي هذا الأمر بعد إعلان "ميتا" دمج خلاصة "إنستجرام" في "ثريدز"؛ مما تسبب في ظهور تحول غير متوقع في أنواع المنشورات التي توصي بها المنصة؛ مما يؤدي إلى ظهور بعض التوصيات التي وُصفت من قِبَل المستخدمين بـ"التافهة".
وفي مقطع فيديو قصير تمت مشاركته ردًّا على سؤال "اسألني أي شيء"؛ اعتذر موسيري، عن انتشار "التوصيات منخفضة الجودة" على "ثريدز"، وقال إن الفريق يعمل على حل المشكلة.
وقال موسيري: "نريد أن يتمتع الأشخاص بتجربة إيجابية في ثريدز، وقد واجهنا بالفعل بعض المشكلات خلال الأسابيع القليلة الماضية فيما يتعلق بالتوصيات منخفضة الجودة، وهي أشياء لا تنتهك تمامًا إرشادات المجتمع الخاصة بنا.. نحن نعمل على تحسينه. يجب إصلاح الكثير في هذه المرحلة".
واستمر بقوله إنه على الرغم من أن "هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به"؛ إلا أنه يمكن للمستخدمين "أن يتوقعوا أن يتحسن الأمر كثيرًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.. مرة أخرى، أعتذر".
وقد طلب موقع "إنجادجيت" من "ميتا" توضيحًا حول ما إذا كانت التحسينات التي ذكرها موسيري، ستعالج على وجه التحديد رهاب التحول الجنسي والأشكال الأخرى من خطاب الكراهية.
وردًّا على ذلك، كرر موسيري: "بالإضافة إلى إزالة المحتوى الذي ينتهك إرشادات مجتمعنا، نحن ندرك أن بعض المستخدمين يرون هذا النوع من المحتوى المتكرر منخفض الجودة الذي قد لا يهتمون به، ونحن نتخذ خطوات لمعالجتها".