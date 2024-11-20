في خطوةٍ أثارت انتقادات واسعة.. رسميًّا: "أبل" تحيل جهازًا جديدًا إلى التقاعد

ووفقًا لصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد أضافت شركة أبل، الجيل الثاني من ساعة "أبل- Series 2"، التي تم إطلاقها في عام 2016، إلى قائمتها الرسمية للأجهزة "القديمة"؛ مما يعني أن هذا النموذج لم يعد مؤهلًا للإصلاح أو الحصول على دعم من أبل أو من مزودي الخدمة المعتمدين.