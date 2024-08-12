خبراء يحذرون: "تيك توك" قد يزيد خطر الإصابة بالسرطان

حذّر خبراء من هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، من أن تطبيق الفيديوهات القصيرة الأشهر عالميًّا "تيك توك"، يمكن أن يزيد خطر الإصابة بالسرطان.
وأوضح الخبراء في تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن ظواهر عديدة يشجع عليها المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي و"تيك توك" تحديدًا؛ يمكنها أن تتسبب في زيادة فرص الإصابة بالسرطان.
وقالت مؤسسة مستشفى "المملكة فيكتوريا": إن أبرز هذه الظواهر هي، "حروق الشمس" الظاهرة التي انتشرت على مواقع التواصل؛ حيث يتجنب خلالها الناس استخدام واقي الشمس؛ بزعم إعطاء بشرتهم "دفعة صحية" أو حتى حرقها عمدًا لعلاج حب الشباب.
وذكر سام أوركار، المدير السريري لخدمات الجراحة التجميلية والحروق في المستشفى، "أن مثل هذه الاتجاهات لا تشكل خطرًا مباشرًا فحسب؛ بل لديها القدرة على التسبب في مشاكل صحية مدى الحياة".
وحث أوركار، الناس على ضرورة "العناية" بأنفسهم باستخدام كريمات الوقاية من الشمس، واستخدام علاجات "أكثر أمانًا" لحالات الجلد.
وحذّر كذلك مَن يتبنون هذه الظاهرة من أنهم قد لا يرون تأثيراتها على المدى القصير؛ ولكنها قد تظهر خلال السنوات القادمة.
وقالت هيئة الصحة إن المزيد من حالات حروق الشمس طوال حياتك، تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، وكذلك الشيخوخة المبكرة.