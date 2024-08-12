خبراء يحذرون: "تيك توك" قد يزيد خطر الإصابة بالسرطان

وقالت مؤسسة مستشفى "المملكة فيكتوريا": إن أبرز هذه الظواهر هي، "حروق الشمس" الظاهرة التي انتشرت على مواقع التواصل؛ حيث يتجنب خلالها الناس استخدام واقي الشمس؛ بزعم إعطاء بشرتهم "دفعة صحية" أو حتى حرقها عمدًا لعلاج حب الشباب.