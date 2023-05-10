خطأ تقني في حسابات "واتساب" على هواتف "أندرويد" هذه تفاصيله

أقرت جوجل وواتساب بأنهما على علم بـ"خطأ تقني" رصَده عدد من المستخدمين على هواتف "أندرويد".
ورصد عدد من المستخدمين، وجود خطأ تقني في تطبيق "واتساب" يسمح بالوصول إلى ميكروفونات هواتف أندرويد بشكل غير ضروري، ورغم أنه تم رصده منذ شهر إلا أنه اكتسب اهتمامًا كبيرًا بعد رصد مهندس تويتر له في منشور عززه مالك تويتر الجديد إيلون ماسك.
ونشر مهندس تويتر فؤاد دبيري، صورة تُظهر أن الميكروفون كان يعمل بشكل متكرر في الخلفية أثناء عدم استخدام واتساب، وقام بالتغريد على لقطة شاشة من لوحة تحكم الخصوصية في أندرويد، والتي تتعقب عدد مرات وصول التطبيقات إلى ميكروفون الجهاز والكاميرا.
وأعاد ماسك تغريد المنشور، قائلًا: "لا يمكن الوثوق في واتساب بالمناسبة".
وعلّق واتساب على المشكلة بأنها متعلقة بنظام أندرويد، وليست نتيجة وصول الميكروفون غير المناسب من خلال تطبيق المراسلة، مضيفًا: "نعتقد أن هذا خطأ في أندرويد يسيء إلى المعلومات في لوحة معلومات الخصوصية الخاصة بهم، وقد طلبنا ذلك، وقالت جوجل لنا إنها فتحت تحقيقًا في الأمر ومستعدة لتعويض المستخدمين".