خطأ تقني في حسابات "واتساب" على هواتف "أندرويد" هذه تفاصيله

وعلّق واتساب على المشكلة بأنها متعلقة بنظام أندرويد، وليست نتيجة وصول الميكروفون غير المناسب من خلال تطبيق المراسلة، مضيفًا: "نعتقد أن هذا خطأ في أندرويد يسيء إلى المعلومات في لوحة معلومات الخصوصية الخاصة بهم، وقد طلبنا ذلك، وقالت جوجل لنا إنها فتحت تحقيقًا في الأمر ومستعدة لتعويض المستخدمين".