نسخة iOS 26 التجريبية تُربك مستخدمي آيفون .. أعطال بالجملة ومشكلات في الأداء

وأضاف موقع "روسيا اليوم" أن هناك تقارير عن فوضى في تطبيق "الصور"، مثل ظهور صور محذوفة سابقًا، بالإضافة إلى مشكلات في الاتصال بالبلوتوث والواي فاي وتوقف شاحن MagSafe عن العمل لدى بعض المستخدمين، ما زاد من القلق بشأن استقرار النظام الجديد.