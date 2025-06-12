نسخة iOS 26 التجريبية تُربك مستخدمي آيفون .. أعطال بالجملة ومشكلات في الأداء

أبلغ العديد من مستخدمي هواتف آيفون عن مشكلات كبيرة بعد تحميل النسخة التجريبية من نظام التشغيل iOS 26، الذي أعلنت عنه شركة آبل مؤخرًا تمهيدًا لإطلاقه بنسخته الرسمية في سبتمبر المقبل.
وتشير التقارير إلى أن التحديث التجريبي تسبب في توقف بعض الأجهزة عن العمل بشكل طبيعي، حيث علقت بعض الهواتف في وضع الشحن الدائم أو تعطلت أثناء الإقلاع.
ووفق ما نقلته شركة Tenorshare المتخصصة في البرمجيات، فإن التحديث الجديد تسبب في مشاكل متعددة بينها الاستنزاف السريع للبطارية، وارتفاع حرارة الأجهزة، وتعطل تقنية التعرف على الوجه Face ID، وتوقف التحديثات والبريد الإلكتروني، فضلًا عن اختفاء الإشعارات، وظهور أخطاء في التحكم بالصوت والفلاش.
وأضاف موقع "روسيا اليوم" أن هناك تقارير عن فوضى في تطبيق "الصور"، مثل ظهور صور محذوفة سابقًا، بالإضافة إلى مشكلات في الاتصال بالبلوتوث والواي فاي وتوقف شاحن MagSafe عن العمل لدى بعض المستخدمين، ما زاد من القلق بشأن استقرار النظام الجديد.
ويُعد iOS 26 من التحديثات المنتظرة لنظام آيفون، لكن هذه المشكلات في نسخته التجريبية تثير تساؤلات حول مدى جهوزيته للإصدار العام، ما يسلّط الضوء على الحاجة لاختبارات أوسع قبل الإطلاق الرسمي لضمان استقرار تجربة المستخدمين.