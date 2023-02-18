بعد الصور الرمزية ومنع الإحراج.. تغييرات بـ"واتساب" تطول "أندرويد" و"آيفون" ينتظر

وعند التوجّه إلى متجر تطبيقات أبل، لم يتم بعد إدراج الميزات الثلاث الجديدة ضمن علامة التبويب "ما الجديد؟"، ومن المحتمل أن يكون التأخير بسبب طرح أبل نظام تشغيل محدثاً لإصلاح عيبين أمنيين في وقت سابق من هذا الأسبوع، بما في ذلك عيب ربما تم استغلاله بنشاطٍ، وفق "روسيا اليوم".