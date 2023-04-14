سلسلة Galaxy S23 تسجل رقماً قياسياً جديداً في المبيعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم

أعلنت سامسونج للإلكترونيات أن سلسلة هواتفها Galaxy S23 التي تم طرحها للبيع عالمياً في 17 فبراير، سجلت مبيعات أعلى في جميع أنحاء العالم، مقارنة بسلسلة Galaxy S22 السابقة التي طرحت في نفس الفترة.
وفي مؤتمر صحفي عُقد خلال فعالية Unpacked في 1 فبراير، قال تي إم روه، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال التجارب المحمولة في سامسونج للإلكترونيات: "مع أننا كنا نهدف إلى زيادة مبيعات سلسلة S23 أكثر من S22 بمعدل يزيد على خانتين عشريتين، إلى أننا حققنا نتائج أفضل فاقت التوقعات، وذلك من خلال تسجيل زيادة في المبيعات بنسبة تصل إلى 70% على أساس سنوي في جميع أنحاء العالم منذ إطلاق السلسلة قبل 47 يوماً".
وحققت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسبة عالية من المبيعات المتميزة بمستوى زاد على 1.5 ضعف على مبيعات Galaxy S22. ويعزى هذا الإنجاز إلى الأداء القوي الذي أظهرته سلسلة Galaxy S23، والقدرات الاستثنائية للكاميرا، والتجربة الفريدة للمنتج.
وباعتبارها من أبرز القوى السكانية العالمية، أكدت الهند على الجاذبية الهائلة التي تتمتع بها سلسلة هواتف S23 في السوق المحلية، وسجلت 1.4 ضعف مبيعات S22 في نفس الفترة. وسجلت دول أمريكا اللاتينية الرئيسية أيضاً، مثل البرازيل والمكسيك، مبيعات أعلى بواقع 1.7 ضعف، كما تجاوزت كوريا مؤخراً حاجز المليون وحدة في المبيعات.
ووصلت المبيعات العالمية لهواتف Galaxy S23 Ultra و S23+ و S23 إلى 6 ملايين للأول ومليونين لكل من الثاني والثالث، وكان الإقبال على منتجات Galaxy Ultra هائلاً.
وأظهرت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اهتماماً كبيراً للغاية بهاتف Galaxy S23 Ultra الذي استحوذ على أكثر من 70% من إجمالي مبيعات سلسلة Galaxy S23. وترى الشركة أن الأداء القوي لجهاز Galaxy S23 Ultra والأداء المبتكر للكاميرا بكثافة 200 مليون بكسل قد نال إعجاب العملاء.
وكانت سامسونج للإلكترونيات قد طرحت سلسلة Galaxy S23 في 130 دولة تقريباً، بما في ذلك كوريا والولايات المتحدة وأوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والهند.
وسيكتمل الإطلاق العالمي لسلسلة Galaxy S23 مع الطرح المرتقب في اليابان في 20 أبريل وغيرها من دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
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