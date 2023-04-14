سلسلة Galaxy S23 تسجل رقماً قياسياً جديداً في المبيعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم

وفي مؤتمر صحفي عُقد خلال فعالية Unpacked في 1 فبراير، قال تي إم روه، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال التجارب المحمولة في سامسونج للإلكترونيات: "مع أننا كنا نهدف إلى زيادة مبيعات سلسلة S23 أكثر من S22 بمعدل يزيد على خانتين عشريتين، إلى أننا حققنا نتائج أفضل فاقت التوقعات، وذلك من خلال تسجيل زيادة في المبيعات بنسبة تصل إلى 70% على أساس سنوي في جميع أنحاء العالم منذ إطلاق السلسلة قبل 47 يوماً".