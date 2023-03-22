"جوجل" تطلق منافس "شات جي بي تي".. لكن لهذه الفئة فقط

وقال زوبين قهرماني، نائب رئيس جوجل للأبحاث، إنه تمت برمجته بحيث لا يستجيب للمطالبات الهجومية، ويحتوي على عوامل تصفية لمنعه من مشاركة معلومات ضارة أو غير قانونية أو جنسية صريحة أو معلومات شخصية، ولكن "مثل أي طريقة ستفشل هذه الحواجز في بعض الأحيان".