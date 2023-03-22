"جوجل" تطلق منافس "شات جي بي تي".. لكن لهذه الفئة فقط

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية، تطبيقها المنافس لخدمة الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي"؛ لكن قصرته على فئة من المستخدمين.
وأوضحت جوجل في بيان رسمي، نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": إن روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي الخاص بها "براد"، سيكون متاحًا فقط لفئة محدودة من المستخدمين، ويجب أن تكون أعمارهم أكبر من 18 عامًا.
وسيمكن لـ"براد" الوصول إلى أحد المعلومات من الإنترنت، عن طريق زر "Google it"، الذي سيصل إلى البحث، وستتحقق من أي معلومات من مصادرها بدءًا من ويكيبيديا وصولًا إلى المواقع الرسمية.
لكن جوجل حذّرت من أن "براد" ستكون لها "قيود"، وقالت إنها قد تشارك معلومات خاطئة، وهذا لأنه "يتعلم" من معلومات العالم الحقيقي؛ حيث توجد هذه التحيزات حاليًا؛ مما يعني أنه من الممكن أن تظهر الصور النمطية والمعلومات الخاطئة في ردودها.
وقال جاك كراوزيك، كبير مديري المنتجات في جوجل، لـ"بي بي سي": إن "براد لا يزال تحت التجربة حاليًا، ونأمل أن يستخدمها الناس كنقطة انطلاق للإبداع".
وقال زوبين قهرماني، نائب رئيس جوجل للأبحاث، إنه تمت برمجته بحيث لا يستجيب للمطالبات الهجومية، ويحتوي على عوامل تصفية لمنعه من مشاركة معلومات ضارة أو غير قانونية أو جنسية صريحة أو معلومات شخصية، ولكن "مثل أي طريقة ستفشل هذه الحواجز في بعض الأحيان".