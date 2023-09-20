بعد يوم من إعلان ماسك حول تحويل "إكس" لإصدارٍ مدفوع الأجر.. "البديل" يحقق تسجيلات قياسية

وكان ماسك قد أعلن في تصريحات سابقة أنه يرى الوسيلة المثالية لاستمرار "إكس" هو تطبيق اشتراك شهري على كل مستخدم، وليس المستخدمين المتمتعين بالعلامات الزرقاء فقط للحد من الرسائل الخبيثة والعشوائية على المنصة.