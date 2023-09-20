بعد يوم من إعلان ماسك حول تحويل "إكس" لإصدارٍ مدفوع الأجر.. "البديل" يحقق تسجيلات قياسية

رصدت تقارير صحفية عالمية، تسجيلات قياسية في بديل موقع إكس، بعد يوم واحد من إعلان إيلون ماسك نيته تحويل "إكس (تويتر سابقًا) إلى نسخة مدفوعة الأجر".
وأشار موقع "ماشابل" التقني المتخصص، إلى أن "بلوسكاي" الذي يوصف بأنه "بديل تويتر"، قد شهد تسجيلات مستخدمين جدد قياسية خلال آخر 24 ساعة.
وتخطى عدد مستخدمي "بلوسكاي" حاجة المليون و114 ألف مستخدم إجمالًا؛ في ارتفاع قياسي بلغ نحو 43 ألف مستخدم في يوم واحد فقط.
وكان معدل الاشتراكات الجديدة على "بلوسكاي" يتراوح ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف مشترك شهريًّا.
وكان ماسك قد أعلن في تصريحات سابقة أنه يرى الوسيلة المثالية لاستمرار "إكس" هو تطبيق اشتراك شهري على كل مستخدم، وليس المستخدمين المتمتعين بالعلامات الزرقاء فقط للحد من الرسائل الخبيثة والعشوائية على المنصة.