الكشف عن موعد عرض هاتف "وان بلس 11" للمرة الأولى

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "وان بلس" تنوي عرض هاتفها الأحدث للجمهور يوم 4 يناير المقبل، أي قبل شهر كامل من طرحه في الأسواق عالميا يوم 7 فبراير المقبل.