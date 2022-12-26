الكشف عن موعد عرض هاتف "وان بلس 11" للمرة الأولى

كشفت تقارير إخبارية عالمية عن موعد طرح هاتف "وان بلس 11" الجديد للمرة الأولى إلى الجمهور.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "وان بلس" تنوي عرض هاتفها الأحدث للجمهور يوم 4 يناير المقبل، أي قبل شهر كامل من طرحه في الأسواق عالميا يوم 7 فبراير المقبل.
وأفادت المصادر بأن "وان بلس 11" سيأتي بمعالج "سنابدراجون 8 الجيل الثاني"، وسيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعتي 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.
وسيكون هاتف "وان بلس 11" مدعوما بواجهة استخدام "كولور أو إس 13" المستندة إلى نظام "أندرويد 13".
ومتوقع أن تكشف "وان بلس" النقاب أيضاً عن سماعات أذن "وان بلس بودز برو 2" التي ستصل إلى الجمهور أيضا في فبراير المقبل.
وسيأتي "وان بلس 11" بثلاث كاميرات على جزيرة دائرية على شكل بيسكويت "أوريو" الشهير.
وسيظهر "وان بلس 11" بلونين أولهما أسود مع مزيج من الحجر الرملي، والآخر أخضر مع ظهر زجاجي.