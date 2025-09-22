"جوجل" تختبر ميزات جديدة لأدوات كتابة بالذكاء الاصطناعي... تعرف عليها

بدأت شركة "جوجل" الأمريكية في اختبار ميزات جديدة لتطبيق "جي بورد" الذي يقدم أدوات كتابة بالذكاء الاصطناعي ومفاتيح نقر.
وأوضحت التقارير أن أدوات الكتابة الجديدة بالذكاء الاصطناعي تساعد على تحسين كتابة الرسائل النصية.
ويعمل تطبيق "جي بورد" كلوحة مفاتيح افتراضية على معظم أجهزة "أندرويد"، وستعتمد الميزات الجديدة على "مفاتيح نقر لإدخال الرموز"، والتي تتيح للمستخدمين عند تفعيلها إدخال الرمز المرتبط بمفتاح بسرعة عن طريق لمسه وسحبه للأسفل.
وتشبه هذه الميزة إلى حد كبير لوحة مفاتيح "أبل" على أجهزة "آيباد"، وقد يكون من الصعب التعود عليها، ولكنها تُسهّل إدخال الرموز بمجرد التعود عليها.
ومع عودة ظهور هواتف أندرويد الصغيرة، تختبر "جي بورد" إعدادًا جديدًا يتيح لك اختيار ظهور صف الأرقام عند كتابة كلمات المرور.
وقد لا يكون هذا مفيدًا لأصحاب الهواتف ذات الشاشات الكبيرة، ولكنه يساعد في توفير مساحة على الشاشة في الأجهزة الصغيرة الجديدة مثل "بيكسل 9" و"سامسونج جلاكسي إس 25"، و"وان بلس 13 إس"، على سبيل المثال لا الحصر.
وتختبر جوجل أدوات الكتابة لتطبيق "جي بورد" منذ فترة، والآن، تتيح الشركة للمستخدمين خيار كتابة أوامرهم الخاصة، مما سيساعدهم على إخبار الذكاء الاصطناعي بما يريدون فعله أو إنشاء نص جديد.
في وقت سابق من هذا العام، شوهدت جوجل وهي تختبر مفاتيح دائرية وأخرى على شكل حبة دواء لتطبيق "جي بورد"، مما أثار غضب المستخدمين.
يبدو أن الشركة الآن تستمع إلى التعليقات وتجعل الميزة اختيارية من خلال السماح للمستخدمين باختيار شكل خلفية المفاتيح.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الميزات لا تزال قيد التطوير وقد تستغرق بعض الوقت قبل أن تصبح متاحة للجميع.