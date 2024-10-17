"ديل" تطلق "لابتوب" جديدًا بمواصفات تدعم "الذكاء الاصطناعي"

وتقول الصحيفة: إن وحدة المعالجة العصبية الجديدة المدعوم بها الحاسب، تتميز بقدرتها على تشغيل مختلف ميزات الذكاء الاصطناعي، خاصة وأنها قادرة على التعامل مع ما يصل إلى 48 تريليون عملية في الثانية الواحدة.