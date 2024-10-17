"ديل" تطلق "لابتوب" جديدًا بمواصفات تدعم "الذكاء الاصطناعي"

أطلقت شركة "ديل" حاسبًا محمولًا "لابتوب" جديدًا من نوع "إكس بي إس 13"، والذي يتمتع بمواصفات تدعم الذكاء الاصطناعي.
وأشارت صحيفة "هندوستان تايمز" إلى أن "ديل" دعمت حاسبها الجديد بوحدة معالجة عصبية ومعالج قوي من "إنتل" من نوع "كور ألترا سيرس 2"، لدعم ميزات الذكاء الاصطناعي.
وتقول الصحيفة: إن وحدة المعالجة العصبية الجديدة المدعوم بها الحاسب، تتميز بقدرتها على تشغيل مختلف ميزات الذكاء الاصطناعي، خاصة وأنها قادرة على التعامل مع ما يصل إلى 48 تريليون عملية في الثانية الواحدة.
وستساعد هذه الوحدة على أداء مختلف وظائف الذكاء الاصطناعي، مثل إنشاء الصور والنصوص ومعالجة الصور ومقاطع الفيديو بشكل أسرع.
وتم تزويد حاسب ديل الجديد بوحدة معالجة رسوميات من "إنتل" من نوع "آرك جرافيكس"، التي يمكنها إنشاء محتوى مُحسَّن ومُسرَّع بالذكاء الاصطناعي بشكل أسرع، مما يجعله مثاليًا لأنشطة مثل تحرير الفيديو والتصميم الجرافيكي.
وسيأتي جهاز "إكس بي إس 13" بِشاشة من نوع "إنفينيتي إيدج" بقياس 13.4 بوصة مع تقنية "أوليد" الترادفية، والتي توفر سطوعًا محسنًا، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الطاقة.
كما سيحتوي الجهاز على تقنية "دولبي فيجن" و"آي سيف"، التي تساعد المستخدمين على الحماية من إجهاد العين.
كما يتمتع الكمبيوتر المحمول بعمر بطارية مثير للإعجاب يصل إلى 26 ساعة من الاستخدام.
وتصف "ديل" الحاسب بأنه أكثر إصدارات سلسلة حواسيب "إكس بي إس" نحافةً ووزنًا، حيث يبلغ وزنه 1.2 كيلوجرام فقط.
وتم تصنيع الحاسب بما يصل إلى 20% من المواد المعاد تدويرها، ويستخدم مكونات موفرة للطاقة، كما أن عبوته قابلة لإعادة التدوير بالكامل.
وسيتم طرح الهاتف مقابل 2165 دولارًا أمريكيًا، عبر موقع الشركة أو عبر متاجر التجزئة ابتداءً من يوم 18 أكتوبر الجاري.