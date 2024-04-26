شركة صينية تفضل إغلاق "تيك توك" في أمريكا لو فشلت الخيارات القانونية

بدوره، قال شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك"، إن الشركة تتوقع الفوز في معركة قانونية لوقف تنفيذ القانون الذي وقّع عليه الرئيس جو بايدن، وقال إنه سيحظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.