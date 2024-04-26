شركة صينية تفضل إغلاق "تيك توك" في أمريكا لو فشلت الخيارات القانونية

أكدت مصادر من داخل شركة "بايت دانس" الصينية، أنها تفضل إغلاق تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، لو فشلت الخيارات القانونية كافة لتحدي التشريعات التي يمكنها حظر التطبيق بأمريكا أو إجبارها على البيع.
وعلمت وكالة "رويترز" من 4 مصادر داخل الشركة الصينية، أن الشركة تفضل إغلاق تطبيقها بدلاً من بيعه إذا استنفدت "بايت دانس" جميع الخيارات القانونية لتحدّي التشريعات الرامية إلى حظر المنصة من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة.
وذكرت المصادر القريبة من الشركة أن الخوارزميات التي يعتمد عليها "تيك توك" في عملياته تعدّ أساسية لعمليات "بايت دانس" الشاملة، مما يجعل بيع التطبيق بما يشمل الخوارزميات أمراً مستبعداً إلى حد كبير.
ولفتت إلى أن "تيك توك" يمثل حصة صغيرة من إجمالي إيرادات "بايت دانس" والمستخدمين النشطين يومياً، لذلك تفضل الشركة إغلاق التطبيق في الولايات المتحدة في أسوأ السيناريوهات بدلاً من بيعه إلى أي مشترٍ أمريكي.
وأضافت المصادر أن الإغلاق سيكون له تأثير محدود في أعمال الشركة الصينية.
وأكدت "بايت دانس" في أكثر من مناسبة، أنه لا خطة لديها لبيع "تيك توك".
بدوره، قال شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك"، إن الشركة تتوقع الفوز في معركة قانونية لوقف تنفيذ القانون الذي وقّع عليه الرئيس جو بايدن، وقال إنه سيحظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.
ويحدّد القانون موعداً نهائياً في 19 يناير لبيع أصول التطبيق، أي قبل يوم واحد من انتهاء فترة ولاية بايدن، لكن يمكنه تمديد الموعد النهائي 3 أشهر إذا رأي أن "بايت دانس" تحرز تقدماً.
وقال مصدر مطّلع إن الولايات المتحدة مثلت نحو 25% من إجمالي إيرادات "تيك توك" العام الماضي.