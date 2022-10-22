"جوجل" تتيح لأصحاب "بيكسل 7" تجربة تقنية اتصال جديدة

كشفت تقارير صحفية أن شركة "جوجل" الأمريكية تتيح حاليًّا لأصحاب هواتف "بيكسل 7" تجربة تقنية جديدة كليًّا في الاتصال.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن مالكي "بيكسل 7" يمكنهم حاليًّا التمتع بميزة "كلير كولنج" للاتصال من جوجل؛ في إصدار تجريبي جديد.
ويمكن لتقنية Clear Calling استخدام إعدادات صوت معتمدة على الذكاء الاصطناعي لإزالة أي ضوضاء في الخلفية على الطرف الآخر من المكالمات الخلوية وتعزيز وضوح الأصوات.
وبتلك الطريقة قد لا تضطر إلى مطالبة شخص ما بتكرار ما يقوله عندما تغرقه أصوات المارة أو السيارات من حوله.
ويعتمد توفر تقنية Clear Calling والذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها، على اتصالاتك الخلوية واتصالات الواي فاي الخاصة بك، كما أن جوجل لا تجمع أي محتوى للمكالمات الخاصة بك على الإطلاق.
ولم توضح جوجل حتى الآن التوقيت المتوقع لطرح هذه التقنية رسميًّا بعيدًا عن هواتف "بيكسل" لباقي الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".