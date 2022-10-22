"جوجل" تتيح لأصحاب "بيكسل 7" تجربة تقنية اتصال جديدة

ويعتمد توفر تقنية Clear Calling والذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها، على اتصالاتك الخلوية واتصالات الواي فاي الخاصة بك، كما أن جوجل لا تجمع أي محتوى للمكالمات الخاصة بك على الإطلاق.