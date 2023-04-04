تحذير عالي الخطورة.. الأمن السيبراني: ثغرات بمنتجات "سامسونج" وعليكم بالتحديث

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً يصنف مستوى خطورته بـ"عالٍ جداً"، بخصوص التحديث الأمني الشهري في منتجات عدة لشركة "Samsung".
وكشف المركز التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ "ثغرة في عملية تعيين الصلاحيات، وخلل في عملية المصادقة، والوصول غير المصرح به، وتنفيذ تعليمات برمجية، وأخطاء عند التحقق من المدخلات".
وأوصى المركز بتحديث أجهزة Samsung، حيث أصدرت الشركة توضيحاً لهذه التحديثات عبر الرابط أدناه: https://security.samsungmobile.com/securityUpdate.smsb.