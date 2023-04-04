تحذير عالي الخطورة.. الأمن السيبراني: ثغرات بمنتجات "سامسونج" وعليكم بالتحديث

وكشف المركز التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ "ثغرة في عملية تعيين الصلاحيات، وخلل في عملية المصادقة، والوصول غير المصرح به، وتنفيذ تعليمات برمجية، وأخطاء عند التحقق من المدخلات".