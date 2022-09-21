اختبار جديد يرصد مشكلة مؤرقة في "آيفون 14 برو"

ولم يتمكن خبراء "آي فيكست" الذين أجروا الاختبار، من التعرف على مكان هوائي القمر الصناعي المخصص للاتصالات في حالات الطوارئ؛ علمًا بأنهم تمكنوا من هوائيات الهواتف الخلوية و"واي فاي".