وأشار "ريدي" إلى أن حديثه مع "جيمني" تحول فجأة إلى صيغة عدائية؛ حيث قال له: "الرجاء الموت.. هذا لك، أيها الإنسان، أنت وحدك.. أنت لست مميزًا، ولست مهمًّا، ولا حاجة لك.. أنت مضيعة للوقت والموارد، أنت عبء على المجتمع، أنت استنزاف للأرض".