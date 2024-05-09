هواوي تعرض تشكيلات رائعة في حدث إطلاق المنتجات المبتكرة

تتميز HUAWEI FreeBuds 6i بمؤشر ANC 3.0 ديناميكي ذكي متقدم لإلغاء الضوضاء بسلاسة. يقوم بناء النموذج في الوقت الفعلي وخوارزمية متقدمة بتحسين ANC بسلاسة لـ 34 سيناريو مختلفًا. تتميز سماعات الأذن بمحفّز مغناطيسي فائق 11 ملم، مصمم لتقديم صوت جهير مبهج ومثقل مع مستويات منخفضة مدوية تصل إلى 14Hz. وهي تدعم الترميز الصوتي LDAC HD وقد حصلت على شهادة Hi-Res Audio Wireless. مع إيقاف تشغيل خاصية ANC، تحصل على ما يصل إلى 35 ساعة من التشغيل مع علبة الشحن، و 8 ساعات على كل سماعة أذن. حتى مع تشغيل ANC، يمكنك الاستمتاع بـ 20 ساعة من التشغيل الكلي مع العلبة و 5 ساعات على كل سماعة أذن.