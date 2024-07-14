بتقنيات ذكاء اصطناعي استثنائية.. "لينوفو" تطلق بهدوء منافس حاسب "أبل ماك ستوديو"

أطلقت شركة "لينوفو" الصينية بهدوء وبدون ضجة إعلامية كبرى، جهاز حاسبها الجديد "ثينك سنتر نيو ألترا ميني" الذي يوصف بأنه سيكون منافسًا لحاسب "أبل ماك ستوديو".
وأشار موقع "تيك رادار" التقني المتخصص، إلى أن حاسب لينوفو الجديد، الذي كشف "لينوفو" النقاب عنه لأول مرة في معرض "سي إي إس 2024" للإلكترونيات الاستهلاكية؛ هو أول كمبيوتر مكتبي من الشركة صغير الحجم.
وأوضح التقرير أن الحاسب الجديد يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلع إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي دون إنفاق المزيد من المال.
ويحتوي الحاسب الجديد على معالج "إنتل كور آي 9"، وسيتضمن وحدة معالجة رسوميات "نفيديا آر تي إكس 4060" وذاكرة وصول عشوائي "رام" تبدأ من 16 جيجابايت وتصل إلى 64 جيجابايت.
وتم تزويد الجهاز أيضًا بتقنيات "واي فاي 6 إي" فائقة السرعة و"بلوتوث 5.3"، بالإضافة إلى بطاقات مخصصة لمعالجة تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي.
وزودت لينوفو الحاسب بما يصل إلى 4 مراوح حرارية للحفاظ على برودة الأشياء؛ وهو ما يزيد بمقدار واحد عن المواصفات الأصلية المشار إليها.
أما بالنسبة للسعر الذي تم طرح الهاتف به؛ فسيبدأ من 2223 دولارًا أمريكيًّا؛ وهو ما يجعله مقاربًا لسعر "أبل ماك ستوديو".