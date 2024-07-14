بتقنيات ذكاء اصطناعي استثنائية.. "لينوفو" تطلق بهدوء منافس حاسب "أبل ماك ستوديو"

وأشار موقع "تيك رادار" التقني المتخصص، إلى أن حاسب لينوفو الجديد، الذي كشف "لينوفو" النقاب عنه لأول مرة في معرض "سي إي إس 2024" للإلكترونيات الاستهلاكية؛ هو أول كمبيوتر مكتبي من الشركة صغير الحجم.