"جوجل" تُطلق إصدارًا لمحرك بحثها مدعومًا بـ"الذكاء الاصطناعي التوليدي" لـ 120 دولة

وتعِدُ "جوجل" كذلك بأن هذه الخدمة يمكنها قريبًا ترجمة عبارة يمكن أن يكون لبعض الكلمات فيها معانٍ متعددة، فسترى هذه المصطلحات تحتها خط، وسيتيح لك النقر على أي من هذه الكلمات الإشارة إلى المعنى المحدد الذي يدور في ذهنك.