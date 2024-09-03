تحذيرات من ثغرات أمنية خطيرة في متصفح "جوجل كروم"

حذّرت تقارير صحفية عالمية من ثغرات أمنية خطيرة في متصفح "جوجل كروم"، والتي تمكّن الهاكرز من الوصول إلى البيانات الشخصية والمالية وربما الوصول إلى معلومات سرية، إذا ما كانت الأجهزة المخترقة حكومية.
وأوضحت مجلة "فوربس" الأمريكية أن تلك الثغرات دفعت السلطات الأمريكية لأن تطلب من جميع الموظفين الفيدراليين، تحديث متصفحاتهم في غضون 21 يوميًّا، أو تغيير متصفح "جوجل كروم".
وأشارت المجلة إلى أن هذه الثغرات تُمَثل خطرًا كبيرًا لتعرّض عدد واسع من الأجهزة لهجمات سيبرانية، خاصة وأنها ظهرت بعد إطلاق "جوجل" تحديثها لمتصفح كروم يومي 21 أغسطس و26 أغسطس لإصلاح مجموعة من الثغرت الأمنية.
يُتوقع أن تُصدر "جوجل" تحديثًا أمنيًّا موسعًا لمتصفح "كروم" في منتصف سبتمبر.
وكان فريق أمان "مايكروسوفت" قد اكتشف الثغرات الأمنية في متصفح "جوجل كروم"، وحذّر من أنه يمكن استغلالها في سرقة العملات المشفرة، وينسب -بثقة عالية- تلك الهجمات إلى جهةٍ تهديد كورية شمالية.
وقالت مايكروسوفت إن هذه الثغرات تستهدف بالمقام الأول المؤسسات المالية والأفراد الذين يديرون العملات المشفرة، لتحقيق مكاسب مالية".
وحذّرت مايكروسوفت من أن الجهة الكورية الشمالية المسؤولة عن الهجوم السيبراني، تقوم بإنشاء مواقع ويب مزيفة متنكرة في هيئة منصات تداول العملات المشفرة المشروعة وتستخدمها لتوزيع طلبات عمل مزيفة أو إغراء الأهداف بتنزيل محفظة عملات مشفرة مسلحة أو تطبيق تداول يعتمد على تطبيقات مشروعة".
وذكرت مايكروسوفت أنه يجب تنزيل المستخدمين لتحديث متصفحات "كروم" و"إيدج"؛ لكنها طالبت بضرورة تحديث الأنظمة، وتوفير حلول أمان توفر رؤية موحدة عبر سلسلة الهجمات الإلكترونية.
ونصحت مايكروسوفت بضرورة استخدام متصفحات أكثر أمانًا، يمكنها أن تحدد وتحظر مواقع الويب الضارة؛ بما في ذلك مواقع التصيد الاحتيالي ومواقع الاحتيال والمواقع التي تستضيف البرامج الضارة.