تحذيرات من ثغرات أمنية خطيرة في متصفح "جوجل كروم"

وأشارت المجلة إلى أن هذه الثغرات تُمَثل خطرًا كبيرًا لتعرّض عدد واسع من الأجهزة لهجمات سيبرانية، خاصة وأنها ظهرت بعد إطلاق "جوجل" تحديثها لمتصفح كروم يومي 21 أغسطس و26 أغسطس لإصلاح مجموعة من الثغرت الأمنية.