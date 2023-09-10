تحديث "آيفون" الجديد يُصلح ثغرة أمنية خطيرة

ودعمت "أبل" نظام تشغيل "آي أو إس 16" بميزة جديدة أطلقت عليها اسم "زيرو داي" أو "زيرو كليك"، والتي يمكنها وقف أي أنشطة تجسسية على هواتف آيفون، عن طريق منع وصول أي صور أو برمجيات خبيثة إلى تقنية "آي ميسدج" التي تمكّن "بيجاسوس" من الوصول إلى هواتف آيفون.