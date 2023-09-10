تحديث "آيفون" الجديد يُصلح ثغرة أمنية خطيرة

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن إطلاق شركة "أبل" الأمريكية تحديثًا لنظام تشغيل "آي أو إس 16"، يعمل على تصحيح ثغرة أمنية خطيرة.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تحديث آيفون الجديد يصحح ثغرة أمنية خطيرة مرتبطة ببرنامج التجسس "بيجاسوس".
ويتعامل تحديث "آيفون" مع برمجية خاصة بشركة "إن إس آو" جروب الإسرائيلية، التي يمكنها قراءة الرسائل النصية لأي شخص والاستماع إلى مكالماته وتتبع موقعه وما إلى ذلك من أمور.
ودعمت "أبل" نظام تشغيل "آي أو إس 16" بميزة جديدة أطلقت عليها اسم "زيرو داي" أو "زيرو كليك"، والتي يمكنها وقف أي أنشطة تجسسية على هواتف آيفون، عن طريق منع وصول أي صور أو برمجيات خبيثة إلى تقنية "آي ميسدج" التي تمكّن "بيجاسوس" من الوصول إلى هواتف آيفون.
ورصد موقع "سيتزين لاب" التقني المتخصص، هذه الثغرة الخطيرة بهواتف "آيفون"؛ وهو ما دفع "أبل" لإطلاق التحديث الأخير الذي يُتوقع أن يصل تِباعًا لكل المستخدمين خلال الساعات المقبلة.