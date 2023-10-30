كل ما تريد معرفته عن مؤتمر "أبل" والأجهزة التي ستكشف عنها قبل ساعات من انطلاقه

وتتوقع المصادر أن يشمل المؤتمر أيضًا انتقال "أبل" الواسع إلى ملحقات "يو إس بي سي- سي"؛ للتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي، بدلًا من منافذ شحن "لايتينج" القديمة، ويتوقع أن تتوافق أيضًا ملحقات هذه الأجهزة مثل "لوحة المفاتيح" و"الماوس" مع منافذ "يو إس بي- سي".