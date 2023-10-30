كل ما تريد معرفته عن مؤتمر "أبل" والأجهزة التي ستكشف عنها قبل ساعات من انطلاقه
من المقرر أن تعقد شركة "أبل" الأمريكية مؤتمرها الذي أطلقت عليه اسم "Scary Fast" خلال الساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء.
وستبث "أبل" مؤتمرها عبر حسابها على موقع "يوتيوب"، وموقع "أبل" الرسمي، وجهاز "أبل تي في".
وتشير التقارير الصحفية إلى أن "أبل" ستركز في مؤتمرها على إطلاق أجهزة "ماك" جديدة، بدءًا من حواسيب "آي ماك" الشخصية والحواسيب المحمولة "ماك بوك برو".
وما يؤكد هذه التقارير هو أن "أبل" كشفت في إعلانها عن المؤتمر، شعار "أبل" وهو يتحول إلى أيقونة "ماك فايندر".
وتتوقع التقارير أن تصدر "أبل" حاسب "ماك بوك برو" بقياسيْ 14 و16 بوصة، التي ستدعم شرائح "إم 3 برو" و"إم 3 ماكس" الجديدة كليًّا، والتي ستمتاز بأنها ستكون فائقة السرعة.
كما يُتوقع أن تكشف "أبل" النقاب عن حاسب "آي ماك" الشخصي بقياس 24 بوصة، بشريحة "إم 3" الجديدة.
وتتميز معالجات "إم 3" الجديدة من "أبل" بأنها مبنية وفق معيارية 3 نانومتر، التي من المفترض أن تحقق أداء أسرع بصورة كبيرة، وستعزز من أداء هذه الأجهزة في الألعاب وتوفير طاقة البطاريات.
وتتوقع المصادر أن يشمل المؤتمر أيضًا انتقال "أبل" الواسع إلى ملحقات "يو إس بي سي- سي"؛ للتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي، بدلًا من منافذ شحن "لايتينج" القديمة، ويتوقع أن تتوافق أيضًا ملحقات هذه الأجهزة مثل "لوحة المفاتيح" و"الماوس" مع منافذ "يو إس بي- سي".