تقارير تكشف سراً جديداً عن أيقونة "وان بلس" المرتقبة

وذكرت التقارير أيضاً أن هاتف "وان بلس آيس برو" سيكون بسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت، وهو ما سيوفر تجربة لعب مثالية، خاصة أنه سيكون مدعوماً، كما ذكرت تقارير سابقة بمعالج "سنابدراجون 8 بلس الجيل الأول".