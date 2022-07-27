تقارير تكشف سراً جديداً عن أيقونة "وان بلس" المرتقبة

كشفت تقارير صحافية عالمية سراً جديداً عن أيقونة "وان بلس" المرتقب إطلاقها خلال شهر أغسطس المقبل.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" أن هاتف "وان بلس آيس برو" سيتمتع بذاكرة وصول عشوائي "رام" استثنائية تبلغ 16 جيجابايت.
من المتوقع أن تكشف "وان بلس" رسمياً النقاب عن هاتفها الجديد بجانب أجهزة أخرى في مؤتمر عالمي يوم 3 أغسطس المقبل.
وسيكون بتلك الطريق هاتف "وان بلس آيس برو" أول هاتف للشركة الصينية الرائدة يزود بسعة "رام" كبيرة مثل هذه، وهو ما سيوفر له سرعة خارقة في معالجة البيانات.
وذكرت التقارير أيضاً أن هاتف "وان بلس آيس برو" سيكون بسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت، وهو ما سيوفر تجربة لعب مثالية، خاصة أنه سيكون مدعوماً، كما ذكرت تقارير سابقة بمعالج "سنابدراجون 8 بلس الجيل الأول".
كما أشارت "وان بلس" إلى أن هاتف "وان بلس آيس برو" سيكون مدعوماً بمحرّك ألعاب مخصّص من نوع "هايبر بووست" لضمان تجربة مثالية لعشاق الألعاب.
ولم توضح "وان بلس" إذا كان هاتف "وان بلس 10 تي" الذي سيتم إطلاقه في اليوم نفسه سيكون مدعوماً بـ"رام" مماثلة 16 جيجابايت أم لا حتى الآن.