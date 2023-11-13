تسريبات تكشف عن أسرار جديدة حول "آيفون 16"

ورغم أن المصادر رفضت الكشف عن أي تفاصيل حول ما ستفعله ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة تلك، لكنها يبدو أنها ستكون متماشية مع ما سبق أن أعلنته "جوجل" و"سامسونج" عن ميزات لتحويل النص إلى صور، وتلخيص المستندات، وترجمة المحتوى، وعدد من الأمور الأخرى.