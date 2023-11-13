تسريبات تكشف عن أسرار جديدة حول "آيفون 16"

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية عن أسرار جديدة بشأن هاتفها المرتقب "آيفون 16".
وأوضحت مصادر لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن الشركة تجهز حاليا عدداً كبيراً من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية الحصرية، لدعمها في هواتف "آيفون 16" العام المقبل.
وستتوافق هذه الميزات بصورة كبيرة مع نظام تشغيل "آي أو إس 18"، الذي يقوم مهندسو "أبل" على برمجة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بداخله.
ورغم أن المصادر رفضت الكشف عن أي تفاصيل حول ما ستفعله ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة تلك، لكنها يبدو أنها ستكون متماشية مع ما سبق أن أعلنته "جوجل" و"سامسونج" عن ميزات لتحويل النص إلى صور، وتلخيص المستندات، وترجمة المحتوى، وعدد من الأمور الأخرى.
ويتوقع أيضاً، أن تلجأ "أبل" إلى تطوير نموذج مساعد صوتي للذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي سيكون أكثر تطوراً من مساعدها السابق "سيري".
وبالنسبة لباقي المواصفات، توقعت المصادر أن يتم تزويد "آيفون 16" بزر جديد لالتقاط الصور، سيكون في الجانب الأيمن بالقرب من زر الطاقة، وتشير تسريبات أخرى إلى وجود جزر ديناميكية أصغر وكاميرا ذات تقريب بصري 5 أضعاف، وسيتم دعم الميزات الجديدة تلك في إصدار "آيفون 16 برو".