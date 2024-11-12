مصادر تكشف عن خطط "أبل" السرية لعام 2026.. تركيز أكبر على الصحة

وأوضحت المصادر، أن شركة "جيورتيك" المتخصصة في تجميع سماعات "آير بودز" تجهّز حاليًا الجيل الجديد من السماعات، والذي سيرى النور خلال عام 2026، وسيكون بها تركيزٌ أكبر على الميزات الصحية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.