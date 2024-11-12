مصادر تكشف عن خطط "أبل" السرية لعام 2026.. تركيز أكبر على الصحة

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، عن خطط الشركة السرية لعام 2026، والتي ستتضمن تركيزًا أكبر منها على ميزات الذكاء الاصطناعي والصحة.
وأوضحت المصادر، أن شركة "جيورتيك" المتخصصة في تجميع سماعات "آير بودز" تجهّز حاليًا الجيل الجديد من السماعات، والذي سيرى النور خلال عام 2026، وسيكون بها تركيزٌ أكبر على الميزات الصحية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وألمحت المصادر إلى أن "أبل" قررت أن تتوجه إلى التركيز على تقنيات الصحة الذكية في سماعات "آير بودز" بعد النجاح الذي حققته ساعات "أبل ووتش" في ذلك.
ورصدت المصادر كذلك أن "أبل" تجهز أيضًا كاميرا منزلية ذكية جديدة لعام 2026، والتي ستساعد في خلق بيئة متكاملة لأنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
وستعمل كاميرا أبل الذكية الجديدة على أن تكون متصلة بسلاسة مع باقي أجهزة "أبل" الأخرى عبر الاتصال اللاسلكي؛ مما سيجعلها توفر تكاملًا عميقًا مع خدمات "أبل إنتليجنس" والمساعد الصوتي الذكي "سيري".
وحصلت "أبل" بالفعل على براءة اختراع خاصة بهذه الكاميرا الجديدة، والتي أُطلِق عليها اسم "لايت هاوس إيه آي"، والتي ستكون بمثابة مزيج بين الكاميرا والروبوت المنزلي.